अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल (Vishwa Hindu Parishad’s national spokesperson Vinod Bansal) ने रविवार को कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जान लेने वाला यह हमला बढ़ती हिंसा का चिंताजनक संकेत है।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में कई लागों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हमने आज एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की गई। बंसल ने कहा कि जिस तरह से ये लोग इस्लाम और जिहाद के नाम पर तबाही, आतंक और बड़े पैमाने पर हिंसा फैला रहे हैं वह चिंताजनक है। अल-फलाह विश्वविद्यालय जैसे सभी विश्वविद्यालयों की जांच होनी चाहिए। आज विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कालका जी के आर्य समाज मंदिर (v) में एक शांति यज्ञ का आयोजन किया। अनुष्ठान के दौरान दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला परिसर के पास एक शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी भर में व्यापक सदमा फैल गया।