Met Gala में इस साल Debut करेंगी Alia Bhatt, ऐसे हुआ बड़ा खुलासा

Alia Bhatt to debut at Met Gala this year: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ (heart of stone) के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरूआत करने जा रही हैं। वह साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक ‘मेट गाला’ में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

मेट गाला की स्थापना 1948 में हुई थी। इस साल इसकी थीम ‘कार्ल लेगरफेल्ड: ए लाइन ऑफ ब्यूटी’ है। यह थीम दिवंगत डिजाइनर की कलात्मक प्रतिभा के सम्मान में तय की गई है।

एक्ट्रेस रेड कार्पेट के लिए प्रबल गुरंग की आउटफिट पहनेंगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो, आलिया के लिए गैल गैडोट के साथ नेटफ्लिक्स की ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के साथ रोमांचक साल है।



साल 2022 उनके लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों मोर्चो पर शानदार रहा था। उन्होंने पिछले साल अपने ब्वॉयफ्रेंड व एक्टर रणबीर कपूर से शादी की और नवंबर 2022 में अपनी बेटी राहा को जन्म दिया।