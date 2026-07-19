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UP News: प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों की तरफ ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाया गया प्रशासक, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

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दरअसल, उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों का पांच वर्षीय कार्यकाल आज समाप्त हो गया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी सरकार ने प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी क्षेत्र पंचायतों का निर्वाचित कार्यकाल भी खत्म हो गया। इससे नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव तक मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

प्रशासक नियुक्त किए जाने से क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यों, वित्तीय स्वीकृतियों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि, पंचायत ​चुनावों को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई अधिकारिक एलान नहीं हुआ है।

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