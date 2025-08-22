  1. हिन्दी समाचार
अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा पर लगाई रोक, भारतीय ड्राइवर की लापरवाही बनी बड़ी वजह!

US Commercial Truck Drivers visa ban: अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए सभी प्रकार के वर्कर वीजा पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका की ओर से यह कदम फ्लोरिडा में हाईवे पर अवैध रूप से यू-टर्न लेने और इसके चलते घातक हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद उठाया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पोस्ट मेंलिखा, ‘हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए सभी प्रकार के श्रमिक वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को कम कर रही है।’ फ्लोरिडा में हाईवे पर हुए एक घातक सड़क हादसे ने राष्ट्रपति ट्रंप के धुर समर्थकों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है।

एक भारतीय ड्राइवर की लापरवाही बनी वजह

फ्लोरिडा में सड़क हादसे को लेकर संघीय अधिकारियों का कहना है कि मूल रूप से भारतीय नागरिक और ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह कथित तौर पर मेक्सिको से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए। इस दौरान हरजिंदर के दुर्घटना के बाद अंग्रेजी बोलने में असफल पाए गए थे। उन पर अवैध रूप से यू-टर्न लेने की कोशिश के आरोप हैं, जिससे एक मिनीवैन में तीन तीन लोगों की ट्रक से टक्कर हो गई और उनकी मौत हो गई। हरजिंदर पर वाहन दुर्घटना में हत्या के तीन आरोप लगे हैं।

