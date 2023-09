India Canada Tension: भारत के खिलाफ आरोपों पर अमेरिका ने जतायी चिंता, कनाडा की जांच का किया समर्थन

US React on India Canada Tension: अमेरिका (US) ने कनाडा (Canada) की ओर से भारत के खिलाफ लगाए आरोपों पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की जांच का समर्थन भी किया है। इस मामले में अमेरिका (US) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जेक सुलिवन (Jake Sullivan) ने कहा कि वह जांच का पूरा समर्थन करते हैं और वह चाहते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।