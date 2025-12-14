America: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों की मौत, 9 घायल

अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक हमलावर ने शनिवार को अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। यह हमला तब हुआ, जब इंजीनियरिंग विभाग में छात्रों की परीक्षाएं चल रही थीं। इस घटना में यूनिवर्सिटी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, आइवी लीग कैंपस पर फाइनल परीक्षाओं के दौरान काले कपड़े पहने एक शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। घटना के बाद पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में अफरातफरी और दहशत का माहौल है। पुलिस व जांच टीमें मौके पर हैं।खबरों के अनुसार, यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष क्रिस्टीना पैक्सन ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गोली लगने से घायल हुए 10 लोग छात्र थे। यह गोलीबारी शनिवार को हुई। यह घटना दोपहर में हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरे कैंपस से लेकर आसपास के ऐतिहासिक एवं भव्य ईंटों वाले घरों से वाले एक अमीर इलाके में कई घंटे देर रात तक अकादमिक इमारतों और बरामदों की तलाशी ली।

अस्पताल की प्रवक्ता केली ब्रेनन ने बताया कि गोली लगने से घायल नौ लोगों को रहॉड आइलैंड अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर थी। इनमें से छह को इंटेंसिव केयर की जरूरत थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ नहीं रही थी और दो स्थिर थे।