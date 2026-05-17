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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस्तीफे की तैयारी से राजनीति में मचा भूचाल, क्या गिर जाएगी लेबर पार्टी की सरकार?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (British Prime Minister Keir Starmer) की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय चुनावी हार के बाद 70 से ज्यादा लेबर सांसदों और कई मंत्रियों ने कीर स्टार्मर से इस्तीफे की मांग की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer)  जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (British Prime Minister Keir Starmer) की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय चुनावी हार के बाद 70 से ज्यादा लेबर सांसदों और कई मंत्रियों ने कीर स्टार्मर (Keir Starmer) से इस्तीफे की मांग की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer)  जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (British Prime Minister Keir Starmer)  ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह पद छोड़ने (Keir Starmer resignation) के लिए तैयार हैं। डेली मेल (Daily Mail) की रिपोर्ट में कैबिनेट के एक सदस्य के हवाले से यह दावा किया गया है।

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लेबर पार्टी में बढ़ते असंतोष, खराब जनसमर्थन और आंतरिक दबाव के बीच स्टारमर जल्द पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। स्थानीय चुनावों में करारी हार के बाद उनपर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। यूके के मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में बताया गया है। यूके में लेबर सरकार मतदाताओं की नाराजगी और आंतरिक विवादों से जूझ रही है। स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफों ने मौजूदा संकट को बढ़ा दिया है।

स्टारमर प्रशासन से मतदाताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच, UK की लेबर सरकार खुद को संकट में फंसा हुआ पा रही है। पीटर मैंडेलसन (Peter Mandelson) की नियुक्ति और बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन (Child Sex Offender Jeffrey Epstein) के साथ उनके संबंधों से जुड़े विवाद से लेकर, स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन तक स्टारमर के इस्तीफे की मांग अब काफी ज्यादा बढ़ गई है।

सबसे ताजा झटका तब लगा जब स्टार्मर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग (Former Health Secretary Wes Streeting) ने इस्तीफा दे दिया। शनिवार को स्ट्रीटिंग ने कहा कि वो लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए भविष्य में होने वाले किसी भी मुकाबले में स्टार्मर को चुनौती देंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

इस सारी उथल-पुथल के बीच कीर स्टारमर की लोकप्रियता भी तेजी से गिरी है। YouGov UK के सर्वे के अनुसार, लगभग 69 प्रतिशत ब्रिटेन के लोगों की लेबर पार्टी के इस नेता के बारे में राय बिल्कुल उल्टी है। YouGov ने आगे बताया कि स्टारमर फिलहाल रिकॉर्ड पर सबसे कम लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं।

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जानकारी के मुताबिक लेबर सरकार संकटों से जूझ रही है। लोगों की इस सरकार में विश्वास कम हो गया है। लेबर पार्टी के पीटर मैंडलसन (Peter Mandelson) का नाम एपस्टिन फाइल्स में आने के बाद लोगों ने लेबर पार्टी पर अविश्वास जताया और स्थानीय चुनावों में इसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से स्टारमर पर भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है।

 

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