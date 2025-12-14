  1. हिन्दी समाचार
  3. ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्यक्त किया शोक, हमले में मारे गए दस लोग

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुई जानलेवा गोलीबारी के बाद दुख व्यक्त किया है। इस घटना को बेहद दुखद बताया और प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता जताई। सोशल मीडिया के एक पोस्ट प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए स्टारमर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत दुखद खबर सामने आई है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer) ने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुई जानलेवा गोलीबारी के बाद दुख व्यक्त किया है। इस घटना को बेहद दुखद बताया और प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता जताई। सोशल मीडिया के एक पोस्ट प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए स्टारमर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत दुखद खबर सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम बोंडी बीच पर हुए भयानक हमले से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और दुख व्यक्त करता है। मुझे स्थिति के बारे में लगातार अपडेट किया जा रहा है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की यह टिप्पणी तब आई जब दुनिया भर के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की और अधिकारियों से यहूदी विरोधी (anti-semitic) भावना का मुकाबला करने और यहूदी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड (Sydney Morning Herald) की रिपोर्ट के अनुसार कई बंदूकधारियों द्वारा एक भीड़ भरे समुद्र तट पर गोलीबारी करने से दस लोग मारे गए और दो पुलिस अधिकारियों सहित 12 अन्य घायल हो गए। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार यह गोलीबारी हनुक्का की पहली शाम को हुई, जब सिडनी के यहूदी लोग छुट्टी मनाने के लिए चानुका बाय द सी फेस्टिवल के पास इकट्ठा हुए थे। इज़राइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने इस घटना को यहूदियों पर एक लक्षित हमला बताया। टाइम्स ऑफ़ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार हर्ज़ोग ने यरूशलेम में राष्ट्रपति निवास में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारी बहनों और भाइयों पर घिनौने आतंकवादियों ने यहूदियों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया, जो हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे। कार्रवाई का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलियाई सरकार से बार-बार कार्रवाई करने और यहूदी विरोधी भावना की उस विशाल लहर से लड़ने का आग्रह करते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई समाज को परेशान कर रही है।

