अमेरिका ने तबाह किए ईरान के तीन परमाणु ठिकाने, ट्रंप बोले- जवाबी कार्रवाई की तो और बड़ा हमला करेंगे

अमेरिका ने तबाह किए ईरान के तीन परमाणु ठिकाने, ट्रंप बोले- जवाबी कार्रवाई की तो और बड़ा हमला करेंगे

US destroyed three nuclear sites of Iran: इजरायल से युद्ध के बीच ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला करके उसके तीन परमाणु ठिकानें तबाह कर दिये हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए, इसे एक सफल हमला बताया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद सभी अमेरिकी विमान वापस आ रहे हैं।