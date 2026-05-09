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यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच आज शाम राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में बीते काफी दिनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसको लेकर नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। इन सबके बीच चर्चा है कि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बेहद ही अहम बताया जा रहा है।

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीते काफी दिनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसको लेकर नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा है। इन सबके बीच चर्चा है कि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बेहद ही अहम बताया जा रहा है।

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दरअसल, यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। इसी क्रम में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। इसको लेकर बीते दिनों ​डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता शीर्ष कमान से भी मिले थे। ऐसा कहा जा रहा था कि, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार होगा। आज पश्चिम बंगाल में शपथ समारोह पूरा हो गया है, जिसके बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने और जोर पकड़ ​लिया है।

इनको बनाया जा सकता है मंत्री
कैबिनेट विस्तार में करीब 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें फतेहपुर से तीन बार विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही, पूजा पाल, मनोज पांडेय, भूपेंद्र चौधरी, रोमी साहनी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल, बीजेपी 2027 के चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार करेगी।

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