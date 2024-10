Amitabh Bachchan 82nd Birthday : बिग बी ने ‘जलसा’ आवास पर जमा फैंस का ऐसे किया अभिवादन, देखें VIDEO

मुंबई। बिग बी अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मिदन पर मुंबई में उनके जलसा आवास के बाहर सुबह से उनके फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। उनके फैंस निराश ना हो बिग बी अमिताभ बच्चन घर से बाहर गेट तक आकर फैंस का अभिवादन किया।

#AmitabhBachchan greets his fans on his birthday and that visual is just winning our hearts 💓🥰

