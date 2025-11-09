  1. हिन्दी समाचार
Amla tea benefits : सर्दियों में बढ़ता वजन और शुगर लेवल हो जाएगा छूमंतर , रोज पिएं आंवला चाय

सर्दियों के मौसम में जमकर खाने से ज्यादातर लोगों का वजन अनजाने में बढ़ने लगता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Amla tea benefits :  सर्दियों के मौसम में जमकर खाने से ज्यादातर लोगों का वजन अनजाने में बढ़ने लगता है। मापमान गिर जाने की वजह से शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे भूख भी ज्यादा लगती है और लोग बार-बार कुछ न कुछ खाने लगते हैं। इस मौसम में व्यायाम या आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है। यही वजह है कि वेट गेन की समस्या आम हो जाती है। हालांकि कुछ लोग फिट बने रहने के लिए ठंड में भी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये आसान नहीं होता।
अगर आप भी ठंड़ के मौसम में बढ़ते वजन से परेशान हैं  तो आंवला की चाय आपके लिए बेहतरीन उपाय साबित हो सकती है। ये न केवल वजन कंट्रोल करती है बल्कि शरीर को कई अन्य बीमारियों से भी दूर रखती है।

विटामिन सी की उच्च मात्रा
आंवले की चाय ठंड़ में फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें vitamin C की उच्च मात्रा होने के कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को बढ़ाती है और सर्दी-ज़ुकाम से बचाव में मदद करती है।

एंटीऑक्सीडेंट
यह पाचन, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य में भी सुधार करती है और इसमें सूजन से लड़ने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
डिटॉक्स
आयुर्वेद के अनुसार, आंवला वात-पित्त दोष को संतुलित करने की क्षमता रखता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है।

