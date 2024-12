एसएम कृष्णा के निधन पर अनिल कुंबले, बोले-बेंगलुरु को ‘सिलिकॉन वैली’ बनाने में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा (Former Chief Minister of Karnataka SM Krishna) के निधन पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान (Former captain of the Indian cricket team) अनिल कुंबले (Anil Kumble) का बयान भी आया है। कुंबले ने कृष्णा के निधन को एक बड़ी क्षति बताया है।