‘आयरन लेडी सम्मान-2025’ व ‘द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025’ से अनीता सहगल और दिनेश सहगल हुए सम्मानित

नई दिल्ली। जल जंगल ज़मीन फाउन्डेशन व बुद्धाजंलि रिसर्च फाउन्डेशन के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद फरूखाबाद मुकेश राजपूत, पुलिस महानिदेशक, दिल्ली रोबिन हीबू, पूर्व सांसद अंजू बाला, पूर्व सांसद, मुम्बई डॉ. भारती लवेकर व संस्था की अध्यक्ष सुश्री पल्लवी सिंह ने लखनऊ से पधारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी विश्व कीर्तिमान धारक बालीवुड अभिनेत्री एवं राष्ट्रीय उद्घोषिका भारत गौरव डॉ. अनीता सहगल वसुन्धरा को उनके उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए अंगवस्त्रम के रूप में शाल उढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर ‘आयरन लेडी सम्मान-2025’ से सम्मानित किया गया।

उक्त सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग कराने हेतु फिल्म निर्माताओं व निर्देशकों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आकर्षित करने एवं उनको सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु महत्वूपर्ण योगदान हेतु लखनऊ से पधारे दिनेश कुमार सहगल को अंगवस्त्रम के रूप में शाल उढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर ‘द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया।

संस्था के अध्यक्ष कैलाश मासूम व पल्लवी सिंह ने अनीता सहगल की भूरि-भूरि प्रसंशा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी। देश भर के बड़े-बड़े मंचो पर संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाली तथा अपनी लेखनी से सभी का दिल जीतने वाली अनीता सहगल को लगभग 2000 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बेस्ट एंकर का खिताब शामिल है। अनीता अपनी सफलता का मूलमंत्र टाइम मैनेजमेन्ट को बताती हैं। इनका सपना है कि पूरी दुनिया मे आवाज़ ही उनके नाम का पर्याय बने। अनीता सहगल नें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अनेकों कार्यक्रमों का संचालन बखूबी किया है। आज भी अनवरत करती आ रही हैं। अनीता सहगल ने लगभग 100 फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। अन्त में दिनेश सहगल ने जल जंगल जमीन की अध्यक्ष पल्लवी सिंह व उनकी टीम को व कैलाश मासूम के प्रति धन्यवाद व आभार व्यक्त किया।