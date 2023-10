Elections in Five States: आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान, इस प्रदेश में 2 फेज में हो सकती है वोटिंग

Announcement of date for Assembly Elections in Five states: इलेक्शन कमीशन (Election Commission) आज सोमवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जिसमें पांच राज्यों की विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है।