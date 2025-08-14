  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Annual Fastag Pass Pre Booking : एनुअल फास्टैग पास की प्री-बुकिंग शुरू, सिर्फ 2 मिनट में ऐसे खरीदें

Annual Fastag Pass Pre Booking : एनुअल फास्टैग पास की प्री-बुकिंग शुरू, सिर्फ 2 मिनट में ऐसे खरीदें

देशभर में 15 अगस्त से शुक्रवार से टोल टैक्स चुकाने के लिए एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) शुरू हो जाएगा, जिससे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को टोल का भुगतान में आसानी होगी। अब बार-बार रिचार्ज या बैलेंस की चिंता किए बिना आप आसानी से सफर कर सकते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देशभर में 15 अगस्त से शुक्रवार से टोल टैक्स चुकाने के लिए एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) शुरू हो जाएगा, जिससे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को टोल का भुगतान में आसानी होगी। अब बार-बार रिचार्ज या बैलेंस की चिंता किए बिना आप आसानी से सफर कर सकते हैं। एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) के इस्तेमाल के बाद टोल पार करने की प्रोसेस और भी तेज हो जाएगी।

पढ़ें :- Good News : सरकार ने टोल टैक्स में 50 फीसदी तक की कटौती, नेशनल हाईवे पर सफर हुआ सस्ता,जानें डिटेल्स

इसके इस्तेमाल से समय की बचत और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। इसकी अवधि साल भर की है। इसे लेने के लिए आपको 3000 रुपये चुकाने होंगे। आपको बता दें एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) की फ्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmargyatra App)  से 2 मिनट में ही कर सकते हैं फ्री बुकिंग। जाने क्या है इसका प्रोसेस?

कैसे करें एनुअल फास्टैग पास की प्री-बुकिंग?

15 अगस्त से शुरू हो रहे एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) के लिए आप आज ही प्री-बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmargyatra App)  डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उसे ओपन करना होगा। ऐप में लॉगिन करने के बाद Annual FASTag Pass ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज और पास की डिटेल ऐप में ही मिल जाएगी। जिसे आप 15 अगस्त से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmargyatra App)  के अलावा आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं।

3000 चुकाकर होगी इतनी बचत

पढ़ें :- UP Toll Tax Hike : यूपी में तीन बड़े एक्सप्रेसवे पर बढ़ा टोल टैक्स, एक अप्रैल से सफर हुआ महंगा

एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) की कीमत सरकार की ओर से 3000 रुपये तय की गई है। इस फास्टैग में आपको 200 बार टोल प्लाजा पर करने का मौका मिलेगा। यानी की महज 3000 रुपये चुका कर आप 200 टोल प्लाजा पर सफर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एवरेज खर्च देखते हैं। तो इतने टोल प्लाजा के लिए आपको 10000 रुपये चुकाने पड़ जाते हैं, लेकिन एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) के जरिए आप सिर्फ 3000 रुपये में ही यह सुविधा हासिल कर पाएंगे। यानी आप 7000 रुपये तक की बचत कर पाएंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Annual Fastag Pass Pre Booking : एनुअल फास्टैग पास की प्री-बुकिंग शुरू, सिर्फ 2 मिनट में ऐसे खरीदें

Annual Fastag Pass Pre Booking : एनुअल फास्टैग पास की प्री-बुकिंग शुरू,...

Mahindra BE 6 : महिंद्रा बीई 6 का नया अवतार एडवांस फीचर्स के साथ कल होगा पेश , टीज़र में दिखा आकर्षक लुक

Mahindra BE 6 : महिंद्रा बीई 6 का नया अवतार एडवांस फीचर्स...

शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1 लाख से कम

शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1...

2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल की कीमत में हुई भारी कटौती

2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल...

Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में 1.35 करोड़ रुपये में लॉन्च,जानें रफ़्तार और सेफ्टी

Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में 1.35 करोड़...

Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव

Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव