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Tata Motors Special Camp : टाटा मोटर्स यात्री वाहन का स्पेशल कैंप शुरू, फ्री में कराएं AC से इंजन तक पूरी सर्विस

टाटा मोटर्स यात्री वाहन ने अपने सालाना 'समर चेक-अप कैंप' की शुरुआत की है, ताकि गाड़ी मालिकों को बढ़ते तापमान के लिए तैयार होने में मदद मिल सके। यह पहल 9 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2026 तक पूरे भारत में मौजूद कंपनी के अधिकृत वर्कशॉप्स में चलेगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata Motors Special Camp: टाटा मोटर्स यात्री वाहन ने अपने सालाना ‘समर चेक-अप कैंप’ की शुरुआत की है, ताकि गाड़ी मालिकों को बढ़ते तापमान के लिए तैयार होने में मदद मिल सके। यह पहल 9 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2026 तक पूरे भारत में मौजूद कंपनी के अधिकृत वर्कशॉप्स में चलेगी।

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मुफ़्त हेल्थ चेक-अप
इस कैंप के दौरान गाड़ी मालिकों को 30-पॉइंट वाला मुफ़्त हेल्थ चेक-अप दिया जाएगा। टेक्नीशियन गाड़ी के अहम हिस्सों की जांच करेंगे, जैसे कि एयर-कंडीशनर की परफॉर्मेंस, बैटरी की हालत, टायर अलाइनमेंट, इंजन ऑयल और कूलेंट का लेवल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, CNG के पुर्ज़े और EV डायग्नोस्टिक्स।

कैंप
यह कैंप Tata Motors की सभी गाड़ियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे पेट्रोल-डीजल (ICE), CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) हों. गर्मी के मौसम में कूलिंग सिस्टम और फ्लूइड्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए यह चेक-अप गाड़ी की सेफ्टी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है.

ऑफर्स और डिस्काउंट 
इस कैंप के दौरान ग्राहकों को कई खास ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. जैसे कि-

 छूट
स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स और अन्य सर्विसेज पर 10% तक की छूट
Tata Motors Genuine Accessories (TMGA) पर 15% तक डिस्काउंट

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