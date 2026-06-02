Honda ने हर मिनट 12 बाइक-स्कूटर की बिक्री, कंपनी ने 31 दिनों में 5.18 लाख यूनिट्स बेंचकर मई माह में रचा नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd) ने मई 2026 में कुल 5.18 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो मई 2025 में बेची गई 4.65 लाख यूनिट्स की तुलना में 12 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी है। मई 2026 में, घरेलू बिक्री 4.59 लाख यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 4.17 लाख यूनिट्स की तुलना में 10 फीसदी की बढ़ोतरी है। मई 2026 में एक्सपोर्ट 0.59 लाख यूनिट्स रहा, जो मई 2025 में एक्सपोर्ट की गई 0.47 लाख यूनिट्स की तुलना में 24 फीसदी की बढ़ोतरी है।

इस महीने दोपहिया वाहनों के बाज़ार में लगातार मांग देखने को मिली। अपने विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और देश भर में 7,000 से ज़्यादा टचपॉइंट्स के बड़े नेटवर्क के दम पर, HMSI ग्राहकों तक अपनी पहुंच को लगातार मज़बूत कर रहा है और अलग-अलग बाज़ारों में अपना विस्तार कर रहा है।

इससे पहले, मार्च 2026 में, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd) ने घोषणा की थी कि वह भारत में अपने दूसरे प्लांट (तपुकारा, अलवर ज़िला, राजस्थान) में एक तीसरी प्रोडक्शन लाइन जोड़ेगी। यह नई लाइन 2028 में चालू होने वाली है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 670,000 यूनिट्स होगी, जिससे दूसरे प्लांट की कुल क्षमता बढ़कर 2.01 मिलियन यूनिट्स हो जाएगी।

भारत में मोटरसाइकिलों की मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी और विविधता को पूरा करने के लिए, HMSI अपने दूसरे प्लांट से लगी 74,000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदने के लिए लगभग 15 अरब रुपये का निवेश करेगा, ताकि वहां तीसरी प्रोडक्शन लाइन बनाई जा सके। यह नई लाइन इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि यह 125cc और 160cc के स्कूटर और हल्की मोटरसाइकिलों की कुल 670,000 यूनिट्स का उत्पादन करने में सक्षम हो। इस नई लाइन के जुड़ने से 2,000 नई नौकरियां पैदा होंगी और दूसरे प्लांट की कुल प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर 2.01 मिलियन यूनिट्स हो जाएगी।