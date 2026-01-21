Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी , कंपनी ने जारी किया रिकॉल  

Honda Recall CBR650R : लोकप्रिय होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने चुनिंदा होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP बाइकों के लिए रिकॉल जारी किया है। यह रिकॉल अभियान होंडा की ग्राहक-केंद्रित नीति के अनुरूप precautionary measures के रूप में चलाया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं। दोनों बाइक्स के अलग-अलग कारणों से रिकॉल जारी किया है।

गुणवत्ता जांच

रिकॉल घोषणा के अनुसार, होंडा सीबीआर650आर की कुछ यूनिट्स में टर्न सिग्नल सिस्टम की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की समस्या हो सकती है। 16 दिसंबर 2024 से 4 मई 2025 के बीच निर्मित सीबीआर650आर यूनिट्स में यह समस्या हो सकती है। नियमित गुणवत्ता जांच के दौरान यह पाया गया कि Turn signal system का एक वायरिंग पार्ट किसी धातु के पुर्जे के संपर्क में आ सकता है।

टर्न सिग्नल

समय बीतने के साथ-साथ कंपन के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है । ऐसी स्थिति में, बाइक की कुछ लाइटें ठीक से काम नहीं कर सकती हैं या पूरी तरह से बंद हो सकती हैं। ऐसे परिणाम नियमों के विरुद्ध हो सकते हैं। यदि टर्न सिग्नल में कोई समस्या है और राइडर को इसकी जानकारी नहीं है, तो इससे सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है।

इंजन

होंडा सीबीआर650आर में 649 सीसी का 16 वाल्व डीओएचसी, इनलाइन 4, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 95 पीएस की शक्ति और 63 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है।