Tata Sierra SUV : टाटा मोटर्स भारत की महिला विश्व कप विजेताओं को देगी नई  सिएरा एसयूवी, विश्व विजेता बेटियों के अदम्य साहस का मनाएगी जश्न

 टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने घोषणा की है कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपनी नई टाटा सिएरा एसयूवी की पहली यूनिट भेंट करेगी। सिएरा एसयूवी  को आगामी 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाना है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata Sierra SUV :  टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने घोषणा की है कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपनी नई टाटा सिएरा एसयूवी की पहली यूनिट भेंट करेगी। सिएरा एसयूवी  को आगामी 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाना है।  कंपनी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम (World Cup Winning Indian Womens Cricket Team) को यादगार तरीके से सम्मानित करने की घोषणा की है। ICC-महिला विश्व कप जीत के बाद एक जश्न का प्रतीक है।

पढ़ें :- Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

कंपनी ने इस कदम को भारतीय खिलाड़ियों के लचीलेपन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान बताया और टीम की सफलता को भारत के लिए एक निर्णायक खेल क्षण बताया। यह सिर्फ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि उनके अदम्य साहस, समर्पण और देश को गौरवान्वित करने की भावना के प्रति एक सच्चा सम्मान होगा। बीते 2 नवंबर को हुए वूमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी थी। यह पहला मौका था जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है।

मूल 3-डोर सिएरा के विपरीत, अपडेटेड वर्ज़न एक 5-डोर एसयूवी है जिसे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पाई तस्वीरों और प्रीव्यूज़ में पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और स्लीक डोर हैंडल जैसे फ़ीचर्स हाइलाइट किए गए हैं। सबसे हालिया टीज़र में बोल्ड रेड पेंट फिनिश भी दिखाई गई है।

