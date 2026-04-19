BYD Cars : महंगी होंगी BYD की कारें! , जानिए कितनी बढ़ेंगी कीमतें

BYD Cars : दुनियाभर की सप्लाई चेन समस्याओं और बढ़ती लागत का असर आटो सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD ने भारत में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 मई 2026 से अपने पूरे मॉडल लाइनअप की कीमतों में 2 से 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। यह फैसला बढ़ती इनपुट लागतों (Input costs) के कारण लिया गया है। BYD (बिल्ड योर ड्रीम्स) भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन (EV) (Premium Electric Vehicle )पेश करती है, जो अपनी हाई-टेक ‘ब्लेड बैटरी’ और लंबी रेंज के लिए जानी जाती हैं।

नई कीमतों के अनुसार, भारत में BYD की कारें लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक महंगी हो सकती हैं, जो मॉडल पर निर्भर करेगा। यह बदलाव सभी वेरिएंट्स पर लागू होगा। BYD फिलहाल भारतीय बाजार में चार इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचती है। इनमें BYD Atto 3 SUV, BYD eMAX 7 MPV, BYD Seal Sedan और BYD Sealion 7 SUV शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 24.99 लाख से शुरू होकर 54.90 लाख रुपए तक जाती है।

कंपनी ने बताया, कि यह फैसला रॉ मेटेरियल के बढ़ते दाम के कारण लिया गया है। खासकर एल्यूमिनियम और पेट्रोलियम कोक जैसे मटेरियल, जो बैटरी बनाने में काम आते हैं, उनके दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा Strait of Hormuz में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों की वजह से ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट खर्च भी बढ़ गया है। इसका असर सीधे गाड़ियों की कीमत पर पड़ा है।