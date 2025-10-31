  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन वेरिएंट शोरूम तक पहुँच गई,जानें रेंज और कीमत

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन वेरिएंट शोरूम तक पहुँच गई,जानें रेंज और कीमत

महिंद्रा एंड महिंद्रा  भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती दे रही है। कंपनी की नई Mahindra BE 6 Electric SUV लॉन्च के बाद से ही सुर्खियों में है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा एंड महिंद्रा  भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती दे रही है। कंपनी की नई Mahindra BE 6 Electric SUV लॉन्च के बाद से ही सुर्खियों में है। BE 6 पैक वन की कीमत 18.9 लाख रुपये (ex-showroom) से शुरू होती है।अब इसका Pack One वेरिएंट देशभर की डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है। जल्द ही ग्राहकों इसकी डिलीवरी मिलने वाली है। कंपनी ने बेस पैक वन ट्रिम लेवल से ही बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है। महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी ने पांच वेरिएंट्स( Pack One, Pack One Above, Pack Two, Pack Three Select और Pack Three) में पेश किया है।

पढ़ें :- Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई , जानें  कब होगी लॉन्च ?

पावर और रेंज
महिंद्रा बीई 6 दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है-पहला, 59 kWh बैटरी पैक जो एक बार चार्ज करने पर 557 Km की रेंज देता है और दूसरा, 79 kWh बैटरी पैक जिसकी रेंज 683 Km (MIDC) तक है।

हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV
SUV का हाई-एंड वेरिएंट 286 bhp की दमदार रियर मोटर के साथ आता है, जिससे यह हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV बन जाती है। इसके अलावा, BE 6 में फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जो कुछ ही मिनटों में 0 से 80% तक बैटरी चार्ज कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन वेरिएंट शोरूम तक पहुँच गई,जानें रेंज और कीमत

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन...

Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई , जानें  कब होगी लॉन्च ?

Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई...

Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई लॉन्च , जानें कीमत और खासियत

Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई...

31 अक्टूबर के बाद आपका FASTag हो जाएगा बंद, KYV वेरिफिकेशन का यहां जानिए पूरा प्रोसेस...

31 अक्टूबर के बाद आपका FASTag हो जाएगा बंद, KYV वेरिफिकेशन का...

Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये स्कूटर , जानें रेंज और खासियत

Cng Powered Suzuki Access : आ गया CNG वाला सुजुकी का ये...

FASTag : फास्टैग KYC के बाद अब आया KYV, इंटरनेट पर वाहन मालिकों का फूटा गुस्सा

FASTag : फास्टैग KYC के बाद अब आया KYV, इंटरनेट पर वाहन...