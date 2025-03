सेक्स वर्कर पर बेस्ड है अनोरा, फिल्म के बारे में 6 बातें नहीं जानते होंगे आप

Oscars Award 2025: ऑस्कर अवॉर्ड (Oscars Award) में सबसे ज्यादा ऑस्कर अनोरा (Anora) को मिले. ऑस्कर यानी 97वें अकडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड पाने वाली फिल्म अनोरा ने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते है. फिल्म की एक्ट्रेस मिकी मैडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस तो वहीं डायरेक्टर शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी दिया गया है.

वहीं इसके अलावा फिल्म को बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिल स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड भी दिया गया. अब इतने अवॉर्ड्स मिले हैं तो जाहिर है कि आप भी फिल्म के सब्जेक्ट को जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये फिल्म कि स सब्जेक्ट पर बनी है.

फिल्म की कहानी की बात करें तो अनोरा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सेक्स वर्कर है. फिल्म में एक रूसी अमीर लड़के और सेक्स वर्कर के बीच रोमांस की कहानी है. फिल्म की कहानी अनोरा की है जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क के एक स्ट्रिप क्लब से होती है. फिल्म असल में प्यार और पॉवर के साथ दिखाई गई ट्रैजिक कॉमेडी है.

फिल्म में कई ट्विस्ट तब आते हैं जब अनोरा की लाइफ में रूसी अमीर लड़के वान्या की एंट्री होती है. दोनों एक-दूसरे को बिना ठीक से जाने ही शादी कर लेते हैं. दिक्कत तब शुरू होती है जब वान्या की फैमिली सेक्स वर्कर को अपने घर की बहू मानने से मना कर देता है. बाकी फिल्म में क्या होता है और कैसे होता है, उसे देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी.

Three Oscars. What about four? Or five? #Oscars

Congratulations to ANORA, this year's Best Picture winner! pic.twitter.com/Nt3Q2Ta405

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025