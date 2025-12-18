दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और प्रमुख आरोपी गिरफ्तार, NIA ने यासिर अहमद डार को शोपियां से पकड़ा, फिदायीन हमले की ले चुका था शपथ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले महीने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले (Red Fort) के आसपास हुए बम धमाके के सिलसिले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार किया गया नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार (Yasir Ahmed Dar) , श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) के शोपियां (Shopian) का निवासी है। बता दें कि इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कई अन्य घायल हो गए थे।

फिदायीन हमले की ली थी शपथ

एनआईए (NIA) की ओर से जारी बयान के मुताबित, आरोपी को मामला संख्या आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई के तहत शहरी अतिक्रमण अधिनियम 1967 और बीएनएस 2023 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनआईए (NIA) की जांच से पता चला है कि 10 नवंबर को राजधानी में हुए कार बम धमाके की साजिश में यासिर की सक्रिय भूमिका थी। साजिश में सक्रिय भागीदार होने के नाते, उसने निष्ठा की शपथ ली थी और फिदायीन हमले (Suicide Attack) के लिए प्रतिबद्ध होने का वचन दिया था।

आतंकवाद रोधी एजेंसी की जांच से यह भी पता चला है कि यासिर इस मामले में अन्य आरोपियों, जिनमें उमर उन नबी (बम धमाके का मृतक अपराधी) और मुफ्ती इरफान शामिल हैं, के साथ घनिष्ठ संपर्क में था। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनआईए (NIA) आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए लगातार तत्परता से काम कर रही है।

देश के कई हिस्सों में छापेमारी

इस महीने की शुरुआत में, इसने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। विभिन्न डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इससे पहले, फरीदाबाद (हरियाणा) में अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर (Al Falah University Campus) और अन्य स्थानों पर मुख्य आरोपी डॉ. मुज़म्मिल शकील गनी और डॉ. शाहीन सईद के ठिकानों पर भी इसी तरह की तलाशी ली गई थी।