सीमा पर फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई —ठूठीबारी बार्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज। भारत-नेपाल की खुली सीमा एक बार फिर नशे के कारोबार का गवाह बनी है। ठूठीबारी बार्डर पर रविवार की रात पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है। मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक भारतीय और दो नेपाली नागरिक शामिल हैं। बरामदगी में 58 ऑनरेक्स सिरफ, 413 नशीली इंजेक्शन, 2615 कैप्सूल, 2 लाख 83 हजार 30 रुपए नेपाली मुद्रा, 2960 रुपए भारतीय मुद्रा और नेपाली नंबर प्लेट लगी दो बाइक शामिल हैं।

मुखबिर की सूचना पर की गई इस छापेमारी में ठूठीबारी कोतवाली पुलिस और 22वीं वाहिनी एसएसबी के जवान शामिल रहे। टीम ने पिलर संख्या 506 के पास तीन संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सूरज खरवार निवासी ठूठीबारी, चेत नारायण चौधरी और कुल नारायण चौधरी निवासी नवलपरासी (नेपाल) के रूप में हुई है।

बरामदगी और गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसएसबी इंस्पेक्टर अभय कुमार यादव, रामधनेश यादव, देवेंद्र कुशवाहा तथा कोतवाली के उपनिरीक्षक विक्की कुमार, बबन वर्मा, मृत्युंजय तिवारी और बलवंत यादव शामिल रहे।

कोतवाली प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि बरामद सभी नशीली दवाओं, बाइक और करेंसी को कब्जे में लेकर आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी

भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों में नशे की जद में युवा वर्ग तेजी से फंसता जा रहा है। सोनौली, ठूठीबारी, भैरहवा, बुटवल और नवलपरासी क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार फल-फूल रहा है। 11 से 30 वर्ष तक के बच्चे और युवा इसकी चपेट में हैं। बढ़ती मांग से तस्करों के हौसले बुलंद हैं, और यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों की युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है।

बदल रहे हैं तस्करी के तौर-तरीके

सूत्रों के अनुसार अब तस्कर मोबाइल लोकेशन के जरिए डिलीवरी पॉइंट तय करते हैं। दवाओं को झोले और बैग में छिपाकर पगडंडियों के रास्ते सीमा पार भेजा जाता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता जा रहा है।

बड़े सरगना की तलाश में जुटी टीम

पुलिस और एसएसबी के जवान इस नेटवर्क के बड़े सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। महराजगंज के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि सीमावर्ती थानों को निर्देशित किया गया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि “जल्द ही इस अवैध नेटवर्क में शामिल बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा।”