Potato juice is very beneficial for the face: दाग धब्बों को दूर करने के अलावा टैनिंग सहित स्किन की कई समस्याएं छुटकारा दिलाता है आलू का रस

Potato juice is very beneficial for the face: आलू बहुत ही आसानी से हर घर में आसानी से मिल जाता है। सब्जियों का राजा आलू किसी भी सब्जी के साथ मिलकर खाने का स्वाद बढ़ा देता है। पर क्या आप जानते है कि आलू स्किन से संबंधित तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। आलू के रस (Potato juice) को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे और झाइयां को कम करे में मदद करता है।

इतना ही नहीं आलू का रस (Potato juice) चेहरे की टैनिंग से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते है, यह जिंक और विटामिन सी का भी अच्छा स्त्रोत है। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो तो आता ही है साथ में चेहरे को बेदाग भी बनाता है।

रंगत को निखारने में भी आलू का रस (Potato juice) काफी हद तक मदद करता है। आलू के एंटी ऑक्सीडेंट्स टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और दाग धब्बों को कम करते है। विटामिन सी के गुण स्किन पर कोलाजन बनाते है और स्किन को आलू से एंटी एजिंग गुण भी मिलते है।

आलू का रस (Potato juice) खुरदरी और रफ स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। साथ ही झाईयां को हल्का करता है। आलू को घिसकर उसे निचोड़ लें और रुई को इस रस में डुबोकर चेहरे पर दस से पंद्रह मिनट तक चेहरे पर लगा कर छोड़ दें और फिर सूखने के बाद धो लें। चेहरा की टैनिंग तो कम होगी ही रंगत में निखार आएगा।

अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे अधिक है तो आप आलू के रस में खीरे का रस मिलाकर लगा सकती हैं। इसे पंद्रह से बीस मिनट तक लगा रहने दें और धो लें। दाग धब्बे दूर होंगे।

आंखों के नीचे काले घेरों से परेशान हैं तो आप इसे आंखों के नीचे भी लगा सकती है। अगर आपकी स्किन ड्राई और बेजान नजर आती है तो आप आलू के रस (Potato juice) में शहद को मिक्स करके लगा सकती है। इसके लिए दो चम्मच शहद को तीन चम्मच आलू के रस को मिक्स करके लगा लें। पंद्रह से बीस मिनट के बाद धो लें।