एक्स्ट्रा टाइम में चमका अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में

FIFA World Cup: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कंसास सिटी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला पूरे 90 मिनट तक रोमांच से भरपूर रहा, लेकिन फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। अब अर्जेंटीना का सामना 15 जुलाई को इंग्लैंड से होगा।

मैच की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में लियोनेल मेसी के सटीक पास पर एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर लगाकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। यह मौजूदा टूर्नामेंट में अर्जेंटीना का सबसे तेज गोल भी रहा। पहले हाफ में यही स्कोर बना रहा, लेकिन दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने वापसी की।

67वें मिनट में डैन एनड्यॉय ने बेहतरीन मूव तैयार करते हुए गोल दागा और मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन निर्धारित 90 मिनट और आठ मिनट के इंजरी टाइम में कोई गोल नहीं हो सका। इंजरी टाइम के अंतिम क्षणों में स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने शानदार बचाव कर अर्जेंटीना का संभावित विजयी गोल रोक दिया।

मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा, जहां अर्जेंटीना का अनुभव काम आया। 112वें मिनट में जूलियन अल्वारेज ने शानदार फिनिश के साथ टीम को फिर बढ़त दिलाई। इसके बाद 121वें मिनट में एमी मार्टिनेज ने तीसरा गोल कर जीत पर मुहर लगा दी।

इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार और कुल छठी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम ने एक और खास उपलब्धि भी अपने नाम की। वह वर्ल्ड कप इतिहास की पहली टीम बन गई जिसने एक ही टूर्नामेंट में दो अलग-अलग मुकाबलों के एक्स्ट्रा टाइम के एक ही हाफ में दो-दो गोल किए। साथ ही अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में लगातार 15वें मैच में गोल करने का रिकॉर्ड भी कायम रखा, जिससे उसकी शानदार लय बरकरार है।