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FIFA World Cup Final Highlights: फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर स्पेन को दूसरी बार बनाया वर्ल्ड चैंपियन, अर्जेंटीना को फाइनल में 1-0 से हराया

FIFA World Cup Final : स्पेन ने फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए गोल की मदद से एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता है। वर्ल्ड कप में स्पेन का खेल इतना शानदार था कि लियोनेल मेसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। और जब मैच खत्म हुआ, तो स्पेन ने ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, मेसी रोते हुए मैदान से बाहर गए।

By Abhimanyu 
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FIFA World Cup Final Highlights: स्पेन ने फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए गोल की मदद से एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता है। वर्ल्ड कप में स्पेन का खेल इतना शानदार था कि लियोनेल मेसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। और जब मैच खत्म हुआ, तो स्पेन ने ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, मेसी रोते हुए मैदान से बाहर गए।

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स्पेन दूसरी बार सॉकर की दुनिया में टॉप पर पहुंच गया है। फेरान टोरेस ने इस साल के वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल किया — जो निस्संदेह उनके करियर का सबसे बेहतरीन गोल था — और इसी गोल की बदौलत रविवार को हुए फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर जीत हासिल की। टोरेस ने स्पेन की आबादी का ज़िक्र करते हुए कहा, “यह गोल 47 मिलियन लोगों ने मिलकर किया था।” शायद उन्होंने खुद नहीं किया — लेकिन निश्चित रूप से उनके लिए ही किया।

यह गोल तब हुआ जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी एन्ज़ो फर्नांडीज को एक खतरनाक टैकल के बाद रेगुलेशन टाइम के आखिर में मैदान से बाहर भेज दिया गया, जिससे टीम में सिर्फ़ 10 खिलाड़ी रह गए थे। उस समय माहौल गरमा गया था, और मैच खत्म होने की सीटी बजने के बाद भी तनाव बना रहा; अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति देखने को मिली।

स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में बराबरी तोड़ी

पूरे 90 मिनट तक कोई गोल नहीं होने के बाद, 106वें मिनट में टोरेस ने अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल किया।

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स्पेन ने अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने से रोका

1958 और 1962 में ब्राज़ील के ऐसा करने के बाद से किसी ने भी लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2010 में खिताब जीतने के बाद स्पेन ने अपना दूसरा खिताब हासिल किया।

एम्बाप्पे दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने

फ़्रांसीसी स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे कई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने और अपना दूसरा गोल्डन बूट अवॉर्ड जीता, जबकि स्पेन के हाथों अर्जेंटीना की हार के दौरान लियोनेल मेसी कोई गोल नहीं कर पाए।

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