नौतनवा में डूबते सूर्य को अर्घ्य, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धा की भीड़

– नौतनवा में डूबते सूर्य को अर्घ्य, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धा की भीड

– नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत, थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम राव के नेतृत्व में सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतज़ाम

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो नौतनवा। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर सोमवार की शाम नौतनवा नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालु महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ माता की आराधना की। मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा।

शाम ढलने से पहले ही नगर के विभिन्न तालाबों और नदियों पर छठ व्रती अपने पूरे परिवार, गाजे-बाजे और प्रसाद सामग्री के साथ पहुंचने लगे। व्रतियों ने पूरे विधि-विधान से सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा-अर्चना की। घाटों पर छठ गीतों की गूंज और दीपों की झिलमिलाहट से माहौल पूर्णतः भक्तिमय बना रहा।

स्थानिक जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी सहित सभासदों ने विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर स्वागत किया और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं। उपस्थित सभासदों ने भी घाटों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से नौतनवा थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम राव के नेतृत्व में सभी छठ घाटों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते दिखे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वहीं नगर पालिका प्रशासन की टीमें सफाई, लाइटिंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में लगातार सक्रिय रहीं। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त तत्परता के कारण पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।