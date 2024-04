अरिजीत सिंह से लाइव कॉन्सर्ट में हुई ये बड़ी चूक, सबके सामने पाकिस्तानी एक्ट्रेस से मांगी माफी

Arijit Singh apologizes to Mahira Khan : बॉलीवुड के सबसे चहिते प्लेबैक सिंगर में से अरिजीत सिंह (Arijit Singh) को लोग उनके सरल स्वभाव के लिए काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कई मौकों पर अरिजीत अपने इसी अंदाज के लिए सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भी देखने को मिला, जब स्टेज पर मौजूद अरिजीत सिंह ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) से माफी मांगी।

दरअसल, सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह और ‘रईस’ फिल्म की लीड एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें अरिजीत दर्शकों को एक्ट्रेस के बारे में बताते दिखाई दे रहे हैं। दुबई में आयोजित इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट (Musical Concert) में अरिजीत ने माहिरा से माफी मांगी और उनके लिए ‘जालिमा’ का गाना भी गाया। उन्होंने इसलिए माफी मांगी, क्योंकि वो पहली नजर में माहिरा को पहचान नहीं पाए थे।

वायरल वीडियो में अरिजीत सिंह को यह कहते सुना जा सकता है, ‘आप लोग हैरान हो रहे होंगे, क्या मैं खुलासा कर दूं… लेकिन मुझे थोड़े अलग अंदाज में खुलासा करना चाहिए। क्या हम वहां कैमरा उस तरफ कर सकते हैं? मैं इस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी याद आया कि मैंने उनकी फिल्म के लिए गाना गाया है।’

Arijit Singh spots Mahira Khan in the crowd at his Dubai Concerts & introduces her with soo much ❤️

[ #MahiraKhan • #ArijitSingh ] pic.twitter.com/KQCmJ5Q1JC

— shahzadi 🪽 (@ShahzadiSipra_) April 28, 2024