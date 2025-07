सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ में मार गिराए तीन आतंकी, अभियान जारी

Operation Mahadev Update: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास हरवान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में तीन आतंकवादियों ढेर कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम से सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर साझा कार्रवाई शुरू की थी। जिसमें तीनों आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है।

सेना की चिनार कोर ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, “तीन आतंकवादियों को भीषण गोलीबारी में मार गिराया गया है। अभियान जारी है।” अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर हरवान के मुलनार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान दो राउंड गोलीबारी की आवाज सुनी गई।

OP MAHADEV – Update

Three terrorist have been neutralised in an intense firefight. Operation Continues.#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/5LToapGKuf

