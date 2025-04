बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना, बहन रेहाना और भतीजी रिजवाना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट का बड़ा एक्शन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former PM of Bangladesh Sheikh Hasina) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भ्रष्टाचार के एक और मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना (Former PM of Bangladesh Sheikh Hasina) , उनकी बहन शेख रेहाना (Sister Sheikh Rehana) और भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी (British MP Tulip Rizwana Siddiqui) समेत 50 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं।