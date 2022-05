अश्विन फ्लाइट में खेल रहे थे शतरंत, चहल ने पूछा- 'May I come in, मिला रोचक जवाब Video...

नई दिल्ली। कोलकाता के ऐतिहासिक ईंडन गार्डंस स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला मंगलवार को खेला जायेगा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मुंबई से कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच, राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फ्लाइट के अंदर टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नजर आ रहे हैं।

अश्विन के इस वीडियो को देखकर राजस्थान रॉयल्स के साथी स्पिनर युजवेंद्र चहल ने हंसते हुए इमोजी के साथ कॉमेंट किया, ‘ क्या मैं आ सकता हूं?’ इसपर अश्विन ने दो हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, ‘ नहीं.’ इससे पहले अश्विन को यशस्वी जायसवाल को कोचिंग देते हुए देखा गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

No off days for @ashwinravi99’s 🧠… 😂 pic.twitter.com/85OmSCn7p2

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 22, 2022