Assam Earthquake : असम के नागांव में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता मापी गई

Assam Earthquake: असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। असम के नागांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी 4.0 तीव्रता मापी गई। भूकंप 04:18 बजे आया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि असम के नागांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

Earthquake of Magnitude:4.0, Occurred on 12-02-2023, 16:18:17 IST, Lat: 26.10 & Long: 92.72, Depth: 10 Km ,Location: Nagaon, Assam, India

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 12, 2023