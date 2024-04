33 की उम्र में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने दुनिया को कहा अलविदा, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Kaia Arua Passed Away : पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) की क्रिकेट टीम की अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कैया अरुआ (Kaia Arua) ने 33 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। निधन हो गया। कैया अरुआ के निधन से पूर्वी एशिया-प्रशांत क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। हालांकि, महिला खिलाड़ी के निधन का कारण नहीं पता चल सका है।

ऑल राउंडर कैया अरुआ ने साल 2010 में पहली बार पापुआ न्यू गिनी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। महिला फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट के विकास के दौर में, अरुआ ने फाल्कन्स के लिए 2022 और 2023 में फेयरब्रेक टूर्नामेंट में भी भाग लिया था। कैया अरुआ ने पहली बार 2010 में पूर्वी एशिया-प्रशांत ट्रॉफी में सानो में मेजबान जापान के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था और टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गईं।

साल 2017 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए कैया अरुआ पापुआ न्यू गिनी टीम का हिस्सा थीं। अरुआ ने 2018 टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में आयरलैंड के खिलाफ मैच में टीम की कप्तानी संभाली और उसी साल उन्हें आईसीसी महिला वैश्विक विकास टीम में नामित किया गया।

अरुआ ने 2019 पूर्वी एशिया-प्रशांत टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में स्थायी आधार पर कप्तानी संभाली, जिससे उनकी टीम को टूर्नामेंट जीतने में मदद मिली। 2019 आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर और 2021 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर दोनों टूर्नामेंटों के लिए टीम में जगह दी गई।

Sad news out of Papua New Guinea following the passing of women’s international all-rounder Kaia Arua.https://t.co/xOCFTLzIHV

— ICC (@ICC) April 4, 2024