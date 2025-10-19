Ayodhya Deepotsav 2025: आज रामनगरी में एक साथ 2611101 दीप होंगे प्रज्ज्वलित, दो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

  1. हिन्दी समाचार
Ayodhya Deepotsav 2025: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या आज दीपोत्सव 2025 के पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। दीपोत्सव के 9वें संस्करण पर राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख 11 हजार 101 दीप प्रज्ज्वलित होंगे। इसी के साथ भगवान राम के आगमन की खुशी में दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।

जानकारी के अनुसार, दीपोत्सव पर रामनगरी में सरयू तट पर 2100 वेदाचार्यों द्वारा महाआरती और मंत्रोच्चार नई ऊर्जा का संचार करेगी। राम की पैड़ी पर 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 29 लाख दीये सजा दिए हैं, गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से इन दीयों की गिनती पूरी कर ली है, इस आयोजन में 26 लाख 11 हजार 101 दीये जलाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। दीपोत्सव की तैयारियों का उत्साह चरम पर है।

इससे पहले रविवार सुबह यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने ‘सांस्कृतिक शोभा यात्रा’ को हरी झंडी दिखाई। जयवीर सिंह ने कहा, ‘भगवान राम की पावन भूमि पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में, 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में और 2017 में सरकार बनने के बाद सीएम योगी के नेतृत्व में, सनातन संस्कृति को उसके मार्ग पर चलकर, उसे मजबूत करके और उसका समर्थन करके बढ़ावा दिया जा रहा है, और राष्ट्र अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा, ‘2017 से, अयोध्या ने नए जोश के साथ वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है, प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड तोड़ते हुए और लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जुड़ते हुए। इस वर्ष, हमारा लक्ष्य फिर से नए रिकॉर्ड स्थापित करना है।”

ड्रोन शो में दिखेंगी मनमोहक आकृतियां

बताया जा रहा है कि दीपोत्सव पर 1100 ड्रोन अयोध्या के आकाश में दिखने वाले हैं। ये ड्रोन दीपोत्सव को आकर्षक एवं भव्य बनाने के उद्देश्य से रामायण के विभिन्न प्रसंगों की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत करेंगे। मेक इन इंडिया के 1100 ड्रोन शो में ‘जय श्रीराम’, धनुषधारी श्रीराम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, रामसेतु और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी मनमोहक आकृतियां शामिल होंगी।

