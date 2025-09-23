  1. हिन्दी समाचार
  3. आजम खान ने जेल से बाहर निकलते ही क्लियर कर दी पिक्चर,बसपा ज्वाइन करने से लेकर अखिलेश के बयान तक जानें क्या कहा?

सीतापुर। सपा के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) मंगलवार को करीब 23 महीने जेल में बिताने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया है। आज काफिले के साथ में वह रामपुर के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि मैंने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया और दुश्मनों का भी बुरा नहीं किया। कोई भी मुझे बुरा नहीं कह सकता है. जेल से किसी की बात नहीं हो पाती है। अखिलेश यादव से कोई बात नहीं हुई। पहले दवा कराएंगे फिर आगे का प्लान बताएंगे।

आजम खान ने कहा कि मुझे फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। 5 साल बाहर की दुनिया से अलग था। अखिलेश यादव के सवाल पर आजम खान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं ये बात तो वही लोग बताएंगे, कई साल तो मैं कटऑफ रहा। आजम खान ने कहा कि मैनें कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी कलम किसी के लिए गलत नहीं चली। अखिलेश ने जो कहा है उस पर मैं क्या कह सकता हूं?

