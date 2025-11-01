फिर चला Baahubali: The Epic का जादू , पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई

टॉलीवुड स्टार प्रभास और एसएस राजामौली की फिल्म ‘Baahubali: The Epic’ बीते कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। मूवी के ओपनिंग डे कलेक्शन को देख ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा एसएस राजामौली की फिल्म ने फिर से अपना जादू चला दिया है। आइए जानते हैं कि ये फिल्म पहले दिन ही बॉक्सऑफिस पर कितनी कमाई कि है।

‘Baahubali: The Epic’ का पहला दिन

Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभास और एसएस राजामौली की फिल्म ‘Baahubali: The Epic’ ने पहले दिन भारत में 10.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जो ओपनिंग के अनुसार सुपर कलेक्शन है। वहीं, पहले दिन इसकी कुल तेलुगु ऑक्यूपेंसी 63.63% रही, जिसमें मॉर्निंग शो में 53.02%, आफ्टरनून शो में 59.36%, इवनिंग शो में 65.18%, और नाइट शो में 76.97% रही.

Baahubali: The Epic’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं, भारत के साथ-साथ फिल्म ‘Baahubali: The Epic’ का फर्स्ट डे वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा. एसएस राजामौली की मूवी ने पहले दिन 16.35 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की. इसके अलावा फिल्म ने दूसरे दिन की शुरुआत भी शानदार की है. Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक फिल्म ने दूसरे दिन 1.84 करोड़ की कमाई कर ली है।

क्या है Baahubali: The Epic?

बता दें कि ‘Baahubali: The Epic’ को एसएस राजामौली ने ‘Baahubali: The Beginning’ और ‘Baahubali 2: The Conclusion’ को मिलाकर बनाया है. 3 घंटे 44 मिनट: इस फिल्म में Baahubali का पूरा निचोड़ है.