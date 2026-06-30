पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देशभर में नुक्कड़ नाटक ‘बधाई हो बधाई’ का होगा मंचन

नई दिल्ली : स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से देशभर में ‘बधाई हो बधाई’ नामक एक विशेष नुक्कड़ नाटक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

200 जिलों में होगा मंचन, रूफटॉप सोलर अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति नागरिकों को करेगा जागरूक

जून 2026 के दौरान देश के लगभग 200 जिलों में प्रस्तुत किए जा रहे इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक रूफटॉप सोलर और इसके लाभों की जानकारी सरल, रोचक और प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा रही है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना को प्रोत्साहित करना और इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना नागरिकों को बिजली के खर्च में कमी लाने के साथ-साथ देश को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

नुक्कड़ नाटक की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका बिजली बिल शून्य आया है। पड़ोसी उसे बधाई देने पहुंचते हैं और यह जानने की उत्सुकता जताते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कराया है, जिससे उसका बिजली खर्च लगभग समाप्त हो गया है।

हास्य, गीत-संगीत और जीवंत संवादों से भरपूर यह प्रस्तुति योजना के प्रमुख लाभों को सरल और मनोरंजक तरीके से दर्शकों तक पहुंचाती है। नाटक यह संदेश देता है कि यह योजना न केवल बिजली बिल कम करने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘बधाई हो बधाई’ को इस प्रकार तैयार किया गया है कि दर्शक मनोरंजन के साथ-साथ उपयोगी जानकारी भी प्राप्त करें। स्थानीय भाषा, सहज संवाद और सहभागिता आधारित प्रस्तुति इसे सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षक और यादगार बनाती है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों के बीच रूफटॉप सोलर को लेकर जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। जमीनी स्तर पर समुदायों तक पहुंचकर यह पहल भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को गति देने और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए नागरिक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।