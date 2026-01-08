Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने ट्रेन से चारों किशोरों को किया रेस्क्यू

Ballia News: यूपी के बलिया से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक इंटर-कॉलेज जाने के बाद अगवा कर लिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और चारों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। चारों को सीतामढ़ी से नई दिल्ली जा रही एक ट्रेन से पुलिस ने बचाया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने तीन लड़कियों और एक लड़के को बचाया है, जिन्हें कथित तौर पर बलिया जिले के एक इंटर-कॉलेज जाने के बाद अगवा कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार, उभांव इलाके के नौशाद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटी जेबा (13), अनुष्का राजभर (13), इल्मा (15) और अनुष्का का भाई अद्वितीय (17) क्लास अटेंड करने के लिए बिल्थरा रोड स्थित जीएमएएम इंटर कॉलेज गए थे, लेकिन वे घर नहीं लौटे।

पुलिस ने कहा कि काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि इसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई और चारों नाबालिगों को सीतामढ़ी से नई दिल्ली जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से सुरक्षित ढूंढकर बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।