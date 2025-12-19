Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने शुक्रवार सुबह नोटिस जारी कर बांग्लादेश (Bangladesh) में रहने वाले भारतीय समुदाय (Indian community)के सदस्यों और भारतीय छात्रों से यात्रा से बचने की अपील की है।

हादी की मौत की खबर के बाद गुरुवार देर रात प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायोग पर ईंट और पत्थर फेंके।रात करीब 11 बजे खुलशी इलाके में मिशन कार्यालय के बाहर एक समूह ने धरना दिया और हादी की हत्या के विरोध में नारे लगाए। साथ ही अवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह उसी समय परिसर के गेट नंबर 2 पर इकट्ठा हो गया।

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और फिर पास की गलियों में भाग गए। बीडी न्यूज के अनुसार, पुलिस ने रात करीब 2 बजे इलाके पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया।

हादी के हत्यारों को कड़ी सजा देंगे : चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस

बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस (Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus) ने हादी की मौत पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की मौत देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार शहीद उस्मान हादी की पत्नी और उनके इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी लेगी। यूनुस ने भरोसा दिलाया कि हादी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी। यूनुस ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि कानून-व्यवस्था एजेंसियां पेशेवर तरीके से जांच कर रही हैं।