Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

ढाका: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार आंख-कान बंद करके बैठे हैं। उनके राज में उग्रवादियों ने चौथे हिंदू को दर्दनाक मौत देने की हिमाकत की है. कल ही खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत दुनिया भर के बड़े-बड़े प्रतिनिधि जुटे थे, लेकिन उग्रवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार उग्रवादियों ने एक हिंदू बिजनेसमैन के शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर में हुई है और इस बार जिस हिंदू बिजनेसमैन को टारगेट किया गया उसका नाम खोकोन चंद्र दास बताया जा रहा है और उसकी उम्र 50 बताई जा रही है। उग्रवादियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए पहले खोकोन का शरीर हथियार से छलनी किया और फिर इसे जिंदा फूंकने के लिए पेट्रोल उड़ेल दिया।

कौन है हैवानियत का चौथा शिकार?

हिंदू कारोबारी (Hindu Businessman) पर अटैक की ये घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के डामुड्या इलाके में हुई है। जहां बुधवार रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने एक कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर धारदार हथियार से वार किया। खून खराबे से जी नहीं भरा तो इन हैवानों ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

घायल कारोबारी की पहचान खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das) के रूप में हुई है और उम्र 50 साल बताई जा रही है। जान बचाने के लिए खोकन चंद्र दास सड़क किनारे बने एक तालाब में कूद गए। जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पलात में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

क्या करते थे खोकन?

पुलिस के मुताबिक खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das) केउरभंगा बाजार (Keurbhanga Bazaar) में दवा और मोबाइल बैंकिंग की दुकान चलाते हैं. दुकान बंद कर वह दिन की कमाई लेकर सीएनजी ऑटो से घर लौट रहे थे, तभी डामुड्या–शरीयतपुर सड़क (Damudya-Shariatpur Road) पर बदमाशों ने ऑटो रोककर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।