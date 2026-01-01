  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार आंख-कान बंद करके बैठे हैं। उनके राज में उग्रवादियों ने चौथे हिंदू को दर्दनाक मौत देने की हिमाकत की है. कल ही खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत दुनिया भर के बड़े-बड़े प्रतिनिधि जुटे थे, लेकिन उग्रवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

ढाका: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार आंख-कान बंद करके बैठे हैं। उनके राज में उग्रवादियों ने चौथे हिंदू को दर्दनाक मौत देने की हिमाकत की है. कल ही खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत दुनिया भर के बड़े-बड़े प्रतिनिधि जुटे थे, लेकिन उग्रवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार उग्रवादियों ने एक हिंदू बिजनेसमैन के शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर में हुई है और इस बार जिस हिंदू बिजनेसमैन को टारगेट किया गया उसका नाम खोकोन चंद्र दास बताया जा रहा है और उसकी उम्र 50 बताई जा रही है। उग्रवादियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए पहले खोकोन का शरीर हथियार से छलनी किया और फिर इसे जिंदा फूंकने के लिए पेट्रोल उड़ेल दिया।

पढ़ें :- Video: बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर किया बवाल, रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट में उपद्रवी भीड़ ने चलाये ईंट-पत्थर

कौन है हैवानियत का चौथा शिकार?

हिंदू कारोबारी (Hindu Businessman) पर अटैक की ये घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के डामुड्या इलाके में हुई है। जहां बुधवार रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने एक कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर धारदार हथियार से वार किया। खून खराबे से जी नहीं भरा तो इन हैवानों ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

घायल कारोबारी की पहचान खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das) के रूप में हुई है और उम्र 50 साल बताई जा रही है। जान बचाने के लिए खोकन चंद्र दास सड़क किनारे बने एक तालाब में कूद गए। जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पलात में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

क्या करते थे खोकन?

पढ़ें :- Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी

पुलिस के मुताबिक खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das)  केउरभंगा बाजार (Keurbhanga Bazaar) में दवा और मोबाइल बैंकिंग की दुकान चलाते हैं. दुकान बंद कर वह दिन की कमाई लेकर सीएनजी ऑटो से घर लौट रहे थे, तभी डामुड्या–शरीयतपुर सड़क (Damudya-Shariatpur Road) पर बदमाशों ने ऑटो रोककर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां...

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के...

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से...

न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने जोहरान ममदानी, कुरान पर हाथ रखकर 80 साल से बंद पड़े सबवे स्टेशन पर ली शपथ

न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने जोहरान ममदानी, कुरान पर हाथ रखकर...

Switzerland Blast : स्विट्जरलैंड के बार बम ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर, नए साल के जश्न के बीच धमाका

Switzerland Blast : स्विट्जरलैंड के बार बम ब्लास्ट में कई लोगों के...

Switzerland Blast: नए साल पर स्विट्जरलैंड के स्की रिज़ॉर्ट शहर क्रैंस मोंटाना में धमाके, कई लोगों की मौत

Switzerland Blast: नए साल पर स्विट्जरलैंड के स्की रिज़ॉर्ट शहर क्रैंस मोंटाना...

VIDEO: न्यूजीलैंड में शुरू हुआ नए साल का जश्न, प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा से देश सबसे पहले मनाता है नया साल

VIDEO: न्यूजीलैंड में शुरू हुआ नए साल का जश्न, प्रशांत महासागर में...