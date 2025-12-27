Video: बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर किया बवाल, रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट में उपद्रवी भीड़ ने चलाये ईंट-पत्थर

Chaos at Bangladesh concert: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा का दौर जारी है। इस हिंसा में कट्टरपंथियों ने दीपू दास की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब बांग्लादेश के फेमस रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट में उपद्रवी भीड़ ने खूब बवाल किया। शुक्रवार रात इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कॉन्सर्ट में घुसकर ईंट-पत्थर फेंके और आगजनी की। जिसके बाद अफरातफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, सिंगर जेम्स का यह कॉन्सर्ट ढाका से 120 किलोमीटर की दूरी पर होना था। जेम्स रात करीब साढ़े नौ बजे मंच पर आने वाले थे। लेकिन, उपद्रवियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर खूब बवाल किया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ। जिसके बाद कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उपद्रवी हाथों में लाठी डंडे लिए नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस घटना में कम से कम 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर फरीदपुर जिला स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों व संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं, बिगड़ते हालात को देखते हुए सिंगर को तुरंत जाना पड़ा।