उस्मान हादी के भाई शरीफ ने मोहम्मद युनूस को दी खुली धमकी, कहा- अगर सरकार नहीं मानी और जरूरत पड़ी तो...

Osman Hadi: कट्टरपंथी ग्रुप इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हादी के समर्थक और इस्लामिक कट्टरपंथी देश में उत्पात मचा रहे हैं। इस बीच, उस्मान हादी के भाई शरीफ ओमर बिन हादी ने मोहम्मद युनूस सरकार पर इस मामले में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शरीफ ओमर ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वह कैंटोनमेंट और जमुना (यूनुस का आवास) का घेराव करेंगे।

दरअसल, बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के विरोध में बड़े स्तर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शरीफ ओमर ने कहा, “उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग अब बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों की मांग बन चुकी है। सरकार की हालत देखकर साफ है कि वह न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखती।” उन्होंने कहा, “हम सड़कों पर उतर चुके हैं और जब तक न्याय नहीं होता, हम वापस घर नहीं जाएंगे। हमें और भी कड़े कार्यक्रमों की घोषणा करनी पड़ सकती है। देश की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़े इससे पहले ही हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमें जमुना का घेराव करने के लिए मजबूर न करें।”

इससे पहले शरीफ ओमर ने आरोप लगाया था कि सरकार ने आगामी बांग्लादेश चुनाव को रद्द करवाने के लिए हादी की हत्या करवाई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सत्ता में बैठे लोग उनके परिवार को न्याय नहीं दे सकते तो उन्हें सत्ता छोड़कर भाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “आपने (युनूस सरकार) उस्मान हादी को मारा और अब उसे दिखाकर चुनाव रद्द कराना चाहते हैं। अगर हादी को न्याय नहीं मिला, तो आपको (युनूस) भी इस देश से भागना होगा।