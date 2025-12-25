बवाल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। राजनीतिक उथल-पुथल और देश के राजनीतिक माहौल में बड़े बदलाव के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (interim government of bangladesh) ने बड़ा फैसला लिया हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) के नेतृत्व वाली अवामी लीग अपनी गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय संसदीय चुनावों (national parliamentary elections) में हिस्सा नहीं लेगी। बांग्लादेश (bangladesh) की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम (Secretary Shafikul Alam) ने घोषणा की कि अवामी लीग, जिसकी राजनीतिक गतिविधियों पर वर्तमान में देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। आगामी राष्ट्रीय चुनावों में भाग नहीं ले पाएगी।

बुधवार को अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलम ने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। रिपोर्टर ने कथित तौर पर अमेरिकी सांसदों द्वारा मुख्य सलाहकार को भेजे गए एक पत्र के बारे में पूछा था, जिसमें अवामी लीग पर प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह पत्र नहीं देखा है और उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवामी लीग के बारे में सरकार का रुख स्पष्ट है। सचिव ने कहा कि चूंकि अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और चुनाव आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसलिए अवामी लीग (Awami League) इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इससे पहले मई में अंतरिम सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश अवामी लीग और उसके संबद्ध, संबंधित और भ्रातृ संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमों के पूरा होने तक लागू रहने की बात कही गई थी। उस समय यह राजपत्र गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग द्वारा जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह कार्रवाई एंटी-टेररिज्म (Anti-terrorism) ऑर्डिनेंस के तहत की गई है।