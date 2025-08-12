  1. हिन्दी समाचार
  3. ​कल रहेगी बैंकों की छुट्टी, आज करले इससे संबंधित काम

देश भर में बैंको की छुट्टियां RBI अपने हिसाब से देता है। वैसे भी हर बैंक में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को बंद ही रहते हैं। लेकिन कल बुधवार को बैंक का बंद रहना समझ से बाहर है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। देश भर में बैंको की छुट्टियां RBI अपने हिसाब से देता है। वैसे भी हर बैंक में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को  बंद ही रहते हैं। लेकिन कल बुधवार को बैंक का बंद रहना समझ से बाहर है। तो आइये जानते है कि कल यानी बुधवार 13 ता​रीख को बैंक क्यों बंद रहेंगे बैंकों को आरबीआई ने कल की  क्यों छुट्टी दी है। 17 अगस्त के बीच चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। 13, 15, 16 और 17 अगस्त को बैंकों का अवकाश रहेगा।

बैंक वाले अपने सारे काम आज करलें ताकि कोई परेशानी न हो। बता दें कि 13 अगस्त को मणिपुर के इंफाल में सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी इस लिये इंफाल में दी जा रही है क्योकि 13 अगस्त को मणिपुर के इंफाल में देशभक्त दिवस  मनाया जा रहा हैं। इस कारण छुट्टी रहेगी। इसके अलावा पूरे देश में किसी भी बैंक की कोईछुट्टी नहीं रहेगी। अन्य बैं​क 15, 16 और 17 अगस्त बंद रहेंगे। क्योकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 16 अगस्त को जनमाष्टमी के अवसर पर अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, रांची, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, शिलांग, जम्मू, श्रीनगर और विजयवाड़ा में बैंकों की छु​ट्टी रहेने वाली है। 17 अगस्त को रविवार होने के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त को केवल मणिपुर के इंफाल में एक त्यौहार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।

