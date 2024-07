जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक…गैस सिलेन्डर, क्रेडिट व सिम कार्ड समेत इन चीजों के बदले नियम, जानें नए बदलनों के बारे में

Big changes in July 2024: आज एक जुलाई से हर महीने की तरह कई तरह के बदलाव (Rule Change From 1st July) देखने को मिलने वाले हैं। जिसमें गैस सिलेन्डर, क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव करते हुए कीमतों में कटौती कर राहत दी है। आइए जानते हैं एक जुलाई से हुए बदलावों के बारे में...