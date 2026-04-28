भाजपा अध्यक्ष और सीएम योगी के साथ केशव मौर्य ने किया वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन एवं पूजन

वाराणसी। ​उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी प्रवास के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दर्शन—पूजन की तस्वीर को भी शेयर किया है।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आशुतोष शशाँक शेखर, चन्द्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शम्भू, कोटि नमन दिगम्बरा॥ इसके साथ ही लिखा, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नबीन जी के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन एवं पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मा. मंत्रीगण एवं मा. जनप्रतिनिधिगण की गरिमाममयी उपस्थिति रही। बाबा विश्वनाथ जी से समय प्रदेशवासियों के सर्वकल्याण की कामना करता हूं।