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Silver Gold Price Today : MCX पर सोने-चांदी की चाल धीमी, जानें आज के रेट

MCX पर शुरुआती सौदों में  गुरुवार, 23 अप्रैल को Gold की कीमतों में लगभग 1% की गिरावट आई, जबकि Silver की कीमतों में 2% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Silver Gold Price Today : MCX पर शुरुआती सौदों में  गुरुवार, 23 अप्रैल को Gold की कीमतों में लगभग 1% की गिरावट आई, जबकि Silver की कीमतों में 2% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह Geopolitical tensions के चलते हुई प्रॉफ़िट बुकिंग थी। यह स्थिति तब बनी जब कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के बीच अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ, और अमेरिका तथा ईरान के बीच नए सिरे से तनाव की खबरें सामने आईं।

पढ़ें :- Silver Gold Price Today : MCX पर सोने में गिरावट, जानिए आज कमोडिटी में कहां हो सकती है कमाई

सुबह लगभग 9:10 बजे, MCX पर Gold के जून कॉन्ट्रैक्ट लगभग 0.50% गिरकर ₹1,51,947 प्रति 10 ग्राम पर आ गए, जबकि Silver के मई कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2% गिरकर ₹2,43,856 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहे थे।

डॉलर इंडेक्स में 0.15% की बढ़त दर्ज की गई, जिसका असर Gold की कीमतों पर पड़ा। इससे पहले, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 2% का उछाल आया था, जिसके बाद यह $103 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था।

वहीं, दुनिया भर के निवेशक मध्य-पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों और ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल के बढ़ते टकराव पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। इन घटनाक्रमों का असर Gold की कीमतों की अगली चाल पर पड़ सकता है।

बढ़ती कीमतें बढ़ा रही हैं महंगाई पर दबाव
तेल की कीमतें ऊँची बनी रहीं; ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले सत्र में 100 डॉलर के निशान से ऊपर बंद हुआ। ऐसा तब हुआ जब ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी, वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा नहीं खोलेगा।

 

 

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