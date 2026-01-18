Bareilly Road Accident : बरेली हाईवे पर रोडवेज बस समेत 20 वाहन टकराए, 24 लोग घायल

बरेली । यूपी के बरेली जिले (Bareilly District) के फरीदपुर थाना (Faridpur Police Station) क्षेत्र में रविवार को सुबह घने कोहरे के कारण हाईवे पर कोहराम मच गया। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे (Delhi-Lucknow National Highway) पर कोहरे के कारण रोडवेज बस (Roadways Bus) और कार समेत 20 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में करीब 24 लोग घायल (24 People Injured) हुए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।

हाईवे पर छाया घना कोहरा , जिससे दृश्यता हो गई शून्य

फरीदपुर क्षेत्र में सुबह के वक्त हाईवे पर घना कोहरा छाया, जिससे दृश्यता शून्य हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह आठ बजे शुगर मिल के समीप हाईवे की दोनों लेन पर एक के बाद एक 20 वाहन टकरा गए। वाहनों की टक्कर होते ही हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भिजवाया।

रोडवेज की तीन बसें, ट्रक, डीसीएम और कारें क्षतिग्रस्त

हादसे में तीन रोडवेज बसें (Roadways Bus) , ट्रक, डीसीएम और कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। एक डीसीएम अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पेड़ों में जा घुसी। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। फरीदपुर थाने के इंस्पेक्टर का कहना है कि जो लोग मामूली चोटिल थे, वे अपने गंतव्य के लिए चले गए। गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा गया।

बस में फंसा चालक

बताया जा रहा है कि सबसे पहले गोरखपुर से मेरठ जा रही रोडवेज बस (Roadways Bus) आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आए कई वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। कुछ वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गए। हादसे में रोडवेज बस (Roadways Bus) चालक मुजफ्फरनगर के ग्राम बहादुरपुर हुसैनपुर निवासी अतर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बस में फंस गया था। पुलिस ने उसे निकालकर अस्पताल भिजवाया गया।

हाईवे पर करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा

बरेली डिपो (Bareilly Depot) की रोडवेज बस (Roadways Bus) में बैठकर बलराम व उनकी पत्नी यशोधरा और उनके दो बच्चे लव (छह वर्ष) और माही (10 वर्ष) कटरा से दिल्ली जा रहे थे। हादसे में माही घायल हो गई, उसे अस्पताल भिजवाया गया। इसके अलावा कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद हाईवे पर करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त सभी वाहनों को हाईवे से हटवाया। उसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।